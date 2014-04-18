Кабмін дав старт децентралізації влади

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну «Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади».

Документ було ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів увечері 17 квітня.

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Цим документом міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям доручається організувати та забезпечити до 1 жовтня 2014 року обговорення відповідних змін до Конституції із залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадськості, наукових та ділових кіл.

Координацію проведення обговорення доручено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.