Кабмін виділив півроку на обговорення децентралізації влади

Кабінет Міністрів України постановив до 1 жовтня поточного року провести обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Це рішення було прийнято вчора ввечері, 17 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну. Текст розпорядження опублікований на сайті уряду.

Згідно з документом, організувати і забезпечити обговорення відповідних змін до Конституції доручено міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям.

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До обговорення планують залучити органи місцевого самоврядування, їх асоціації, громадськість, наукові та ділові кола.

Координувати процес буде Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства .