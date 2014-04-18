У Харкові 16 антимайданівців відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Харківської області змінив міру запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт для 16 активістів антимайдану, затриманих під час звільнення будівлі облдержадміністрації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, вчора, 17 квітня, суд розглянув 57 апеляцій активістів антимайдану на рішення Київського райсуду Харкова, який обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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«Із них для 16 активістів суд змінив міру запобіжного заходу на домашній арешт. Решті – залишив у силі рішення про тримання під вартою», - зауважили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. Вранці 8 квітня спецпідрозділ Національної гвардії України розблокував приміщення ОДА. Під час спецоперації затримали 65 осіб, у них була вилучена бойова та травматична зброя, а також 6 ящиків із «коктейлями Молотова».

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Усім затриманим під час розблокування будівлі ОДА вручено письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

Протягом 9-11 квітня Київський районний суд Харкова розглянув справи 65 активістів та обрав для всіх міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Для 63 активістів суд визначив заставу в розмірі до 180 тис. грн. Для двох активістів - лідерів «Східного українського блоку» Єгора Логвинова та Сергія Юдаєва – застава визначена не була.