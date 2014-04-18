Ляшко в Раді вигнав депутата від ПР Олійника із залу (фото)
10:21, 18 квітня 2014Політика
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Народний депутат із фракції Партії регіонів Володимир Олійник покинув сесійну залу Верховної Ради.
Депутати від ПР вивели із сесійної зали Олійника / Леонід Ємець
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як позафракційний депутат Олег Ляшко та декілька депутатів із фракції “Свобода” підійшли до Олійника і Ляшко, зокрема, сказав: “Покинь сесійну залу”.
Депутати від ПР вивели із сесійної зали Олійника, який сьогодні вперше з’явився після довгої відсутності.
Ніякої сутички не було.
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