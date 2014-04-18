Ляшко в Раді вигнав депутата від ПР Олійника із залу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як позафракційний депутат Олег Ляшко та декілька депутатів із фракції “Свобода” підійшли до Олійника і Ляшко, зокрема, сказав: “Покинь сесійну залу”.

Депутати від ПР вивели із сесійної зали Олійника, який сьогодні вперше з’явився після довгої відсутності.

Ніякої сутички не було.