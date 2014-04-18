СБУ оголосила в розшук сина Януковича

Таке повідомлення з'явилось на сайті МВС України.

Читайте такожМахніцький: Януковича затримають, якщо він повернеться в УкраїнуЗазначимо, що згідно повідомлення Янукович розшукується органами прокуратури.

Олександр Янукович підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 с.366 Кримінального кодексу (службове підроблення, підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки). Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.