У Польщі страх перед Росією зріс до рекордного за чверть століття рівня - опитування

Громадяни найбільшого західного сусіда України, Польщі, відчувають найбільшу загрозу для незалежності їхньої країни за останні майже 25 років та найчастіше небезпеку очікують з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать результати опитування, проведеного на початку квітня компанією СBOS.

47% з близько тисячі опитаних дорослих поляків сказали, що відчувають загрозу для Польщі проти 41%, які мають протилежну думку, та 12%, котрі взагалі не мають точки зору в цій справі.

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"Зараз відчуття небезпеки серед поляків є найбільше з 1991 року - тоді були зафіксовані близькі до нинішнього рівня 44%", - відзначає СBOS, зауважуючи, що кількість громадян Польщі, котрі відчувають загрозу, різко зросла за останні місяці.

При цьому 80% опитаних поляків вважають, що найбільша небезпека може бути з боку росіян.

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СBOS відзначає різке збільшення кількості польських громадян, котрі бояться Росії, на фоні зменшення тих, хто відчуває загрозу з боку Німеччини, яку зараз бояться лише 7% опитаних в порівнянні з 88% у 1990 році, коли Польща розпочала ринкову трансформацію.

Україну бояться лише 4% опитаних.

Майже половина з усіх опитаних бачать загрозу, пов'язану з економічною залежністю Польщі, близько третини бояться мілітарної агресії та майже 20% вважають, що Польська держава може втратити політичну незалежність.

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Понад 80% поляків підтримують членство Польщі в НАТО та близько 65% виступають за збільшення військової присутності сил Альянсу на польській території.

Як повідомляв УНІАН, у березні Російська Федерація за допомогою своїх військових захопила та включила в свій склад український півострів Крим та продовжує дії із дестабілізації ситуації у південно-східних регіонах України, де активно підтримує сепаратистські рухи.

Західні держави гостро засудили дії Росії, відзначаючи, що вони руйнують міжнародний порядок, та запровадили проти низки високопоставлених росіян та бізнесменів санкції та пригрозили подальшими покараннями, якщо росіяни не зупиняться.