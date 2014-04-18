У Слов'янську не виходить на зв'язок мер міста Неля Штепа - ЗМІ

Про це пише Slavgorod.com.ua.

Сьогодні в Слов'янську працівники міської ради та мешканці міста зібралися на центральній площі Слов'янська і намагалися з'ясувати, де перебуває міський голова Неля Штепа. По місту ходить інформація про те, що вона знаходиться в будівлі виконкому, повідомляє видання. Читайте такожМер Слов'янська: Місто захоплювали росіяни, а жителі зовсім не підтримують федералізацію

Начальник управління соціального захисту населення Віктор Павленко намагався заспокоїти жителів і просив розійтися. За його словами, це бажання міського голови Нелі Штепи. Але, люди бажали почути мера особисто. Одні кричали, що вона зрадила місто і його жителів тим, що з її вуст йде суперечлива інформація. Інші казали: «Це наш мер, ми її обрали і хочемо знати, що з Нелею Штепой».