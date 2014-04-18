ЦВК оголосить результати виборів, навіть якщо на багатьох дільницях вибори зірвуть - експерт

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олександр Черненко під час прес-конференції в УНІАН.

«Найбільшою проблемою проведення виборів безперечно є захоплення адміністративних будівель і штучне створення перешкод для роботи виборчих комісій, в день виборів безперечно ми можемо прогнозувати (хоча сподіваємося, що до цього не дійде) штучне блокування дільниць, виборців, бюлетенів в окремих регіонах України», - констатував експерт.

Він припустив, що «на деяких дільницях вибори можуть не відбутися, або неможливо буде встановити результат цих виборів, але згідно зі змінами до закону про вибори, які були прийняті нещодавно, сьогодні, навіть якщо неможливо встановити результати виборів на певних дільницях, навіть якщо цих дільниць дуже багато, все одно це не є підставою, щоб ЦВК не встановила результатів виборів, просто ці голоси цих виборців, які не зможуть проголосувати, або їм не дадуть проголосувати на цих проблемних дільницях – вони просто не будуть зараховані до загального результату виборів, але вибори в цілому та їх результати ЦВК зобов’язана встановити».

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«Тому сьогодні потрібно пам’ятати для тих, хто чинить перешкоди проведенню виборів – вони перш за все крадуть голоси у власних громадян, тому що вибори так чи інакше відбудуться і виборці сходу і півдня мають це зрозуміти і краще, щоб вони відбулися з урахуванням всіх виборців, які бажають взяти в них участь», - резюмував Черненко.