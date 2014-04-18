В офіс "Єдиної Росії" в Сімферополі кинули коктейль Молотова

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За інформацією джерела в правоохоронних органах, причиною пожежі виявилася пляшка з горючою сумішшю, яку вночі хтось кинув у вікно офісу «Єдиноросів». Від вогню постраждала тільки кухня, інші приміщення наповнився димом. Площа пожежі склала близько 5 квадратних метрів.

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В даний час біля офісу знаходяться працівники ЖКГ. Вікно, в яке невідомі кинули димну суміш, заклеєна фанерою.