В офіс "Єдиної Росії" в Сімферополі кинули коктейль Молотова
16:12, 18 квітня 2014Політика
0 0
Сьогодні вночі у Сімферополі горів штаб Республіканського відділення політичної партії «Єдина Росія». Пожежа сталася в будівлі по вулиці Аксакова.
У відділення "Єдиної Росії" кинули "коктейль Молотова" / investigator.org.ua
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
За інформацією джерела в правоохоронних органах, причиною пожежі виявилася пляшка з горючою сумішшю, яку вночі хтось кинув у вікно офісу «Єдиноросів». Від вогню постраждала тільки кухня, інші приміщення наповнився димом. Площа пожежі склала близько 5 квадратних метрів.
Читайте такожКонстантинов став головним кримським "єдиноросом"
В даний час біля офісу знаходяться працівники ЖКГ. Вікно, в яке невідомі кинули димну суміш, заклеєна фанерою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter