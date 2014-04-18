Досягнуті в Женеві домовленості про розблокування площ не стосуються Майдану - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сьогодні в Києві.

«Якщо ви уважно прочитаєте ці домовленості, то йдеться про звільнення вулиць, доріг і площ, які нелегально зайняті протестувальниками», - сказав Дещиця.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи стосуються ці домовленості Майдану, Дещиця відповів: «Наскільки мені відомо, активісти на Майдані знаходяться легально».

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії, США, ЄС і України, що відбулася 17 квітня у Женеві, було прийнято спільну заяву, яка покликана врегулювати ситуацію у східних областях України.

Сторони, зокрема, домовилися, що всі незаконні озброєні групи мають бути роззброєні; всі незаконно зайняті будівлі мають бути повернуті законним власникам, всі незаконно зайняті вулиці, площі та інші публічні місця у містах і населених пунктах мають бути звільнені.