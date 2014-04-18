Десантники не здавали сепаратистам БМД - експерт

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в місці постійної дислокації 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади ЗС України пройшов мітинг членів сімей військовослужбовців. Учасники мітингу вимагали зняти з військовослужбовців бригади звинувачення у боягузтві, висунуті раніше вищим керівництвом України.

Також члени сімей десантників вимагали від в.о. Президента України О.турчинова провести ретельне розслідування подій під Слов'янському і принести вибачення за звинувачення на адресу військових.Читайте такожЗдали зброю десантників будуть судити, їхня бригада буде розформована

Результати свідчать, що, дійсно, події, що викликали звинувачення, вимагають ретельного вивчення з боку компетентних держструктур. Тільки тоді можна буде давати належну оцінку поведінки учасників цих подій, пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

"Так, 6 бойових машин десанту (БМД), захоплені екстремістами, входили до складу 8 роти 3 батальйону 25-ї ОВДБр. Цей підрозділ було на 80% укомплектовано «партизанами» - військовослужбовцями запасу, які прибули в частину з нинішньої мобілізації. При цьому практично всі вони, за дуже рідкісним винятком, ніколи не служили в ВДВ. Перед віддачею бронетехніки особовий склад вивів з ладу її озброєння", - підкреслює Тимчук.Читайте такожВійськові повернули два БМД, захоплені сепаратистами в Краматорську 16 квітня

Крім цього, затвори від стрілецької зброї військовослужбовці 25-ї ОВДБр здавали не терористів, а командувачу ВДВ - за його наказом.