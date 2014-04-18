РФ про зустріч у Женеві: Коли ми говоримо про роззброєння, маємо на увазі "Правий сектор"

Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

"Очевидно, що, коли ми говоримо про роззброєння, мається на увазі, насамперед, вилучення зброї у бойовиків «Правого сектору» та інших профашистських угруповань, які брали участь у лютневому переворот в Києві. Ті ж самі прихильники «майдану» повинні в першу чергу звільнити захоплені ними державні установи та інші об'єкти в українській столиці і західних регіонах", - підкреслюють у відомстві.

Читайте такожМЗС обурений "цинічними" заявами Путіна в ході «прямої лінії»

Як йдеться в заяві, сенс зустрічі в Женеві полягав у тому, щоб "послати Києву чіткий сигнал, що стабілізувати обстановку можна тільки через запуск повноцінного діалогу з регіонами, особливо з тими, де переважають російськомовні жителі, до чиєї думки центральній владі пора прислухатися. Це повною мірою відноситься і до проведення давно назрілої конституційної реформи, яка повинна бути інклюзивною, транспарентною і підзвітною" - пояснили в МЗС РФ.