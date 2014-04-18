12 банків, які відмили для Януковича 141 мільярд, зараз фінансують сепаратистів – Міщенко

Натомість вони зараз можуть фінансувати сепаратистів на Сході України, йдеться в сюжеті ТСН.

За інформацією народного депутата України Сергія Міщенка, попри депутатські запити та створення парламентської комісії, й досі безперешкодно працює 14 банків, які відмили 141 мільярд гривень.

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Серед них і установи, які за словами нардепа, займалися фінансовим забезпеченням родини четвертого президента. Міщенко вимагає розслідування діяльності цих установ та покарання їхніх керівників.

"Господарі Фінбанка, який належав сім'ї Януковича. Це так зване угруповання Кауфмана і Грановського", - заявив Міщенко. "Де покарані люди? Де кримінальні справи?", - ставить питання депутат.