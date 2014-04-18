Зброю у військових у Слов'янську вилучив російський спецпризначинець та снайпер з Майдану - СБУ

Діями озброєних осіб, які незаконно утримували військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ПДВ ЗС України у м. Слов’янську Донецької області, керував полковник ГРУ ГШ ЗС РФ Ігор Стрєлков.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, це засвідчив один з українських десантників, які були затримані групою озброєних осіб на в’їзді до м.Краматорськ 16 квітня ц.р.

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За його словами, вилучення автоматичної зброї відбувалось під особистим керівництвом Стрєлкова. При цьому російський офіцер схиляв українських військових переходити на бік незаконного озброєного формування, обіцяючи високі зарплати та інші матеріальні вигоди.

«Відмовитися від виконання військових обов’язків вимагав і присутній там російський диверсант на прізвисько «Ромашка», який хизувався, що у складі снайперської групи перебував на Майдані Незалежності у Києві під час масових акцій протесту», - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що громадянина Росії Ігоря Івановича Стрєлкова, Службою безпеки України оголошено у розшук. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом організації умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних областей України.