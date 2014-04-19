Есмінець "Дональд Кук" в Чорному морі тренується разом із флотом Румунії

Про це повідомляє румунське видання ТСН з посиланням на romania-insider.com.

Мова йде як про навчальні маневри в територіальних водах цієї країни, так і про вихід в міжнародну акваторію Чорного моря.

Читайте такожПентагон підтвердив вхід есмінця "Дональд Кук" в Чорне море

Кількома днями раніше з'явилося повідомлення про те, що військовий есмінець ВМС США "Дональд Кук" покинув румунський порт Констанца і вийшов у відкриті води.

Як відомо, деякі оглядачі пов'язували появу корабля в акваторії Чорного моря із загостренням ситуації на Сході України.