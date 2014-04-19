Есмінець "Дональд Кук" в Чорному морі тренується разом із флотом Румунії
02:05, 19 квітня 2014Політика
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Американський військовий корабель "Дональд Кук" прибув у води Чорного моря саме для проведення спільних навчань із ВМС Румунії.
Есмінець "Дональд Кук" в Чорному морі тренується разом із флотом Румунії / navy.mil
Про це повідомляє румунське видання ТСН з посиланням на romania-insider.com.
Мова йде як про навчальні маневри в територіальних водах цієї країни, так і про вихід в міжнародну акваторію Чорного моря.
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Кількома днями раніше з'явилося повідомлення про те, що військовий есмінець ВМС США "Дональд Кук" покинув румунський порт Констанца і вийшов у відкриті води.
Як відомо, деякі оглядачі пов'язували появу корабля в акваторії Чорного моря із загостренням ситуації на Сході України.
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