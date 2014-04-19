ЄС і США довіряти не можна, українці мають розраховувати лише на себе - ПС

Таку впевненість в ефірі "Шустер Live" на Першому Національному телеканалі висловив представник партії "Правий сектор" Андрій Бондаренко, пише Gazeta.ua.

Бондаренко, зокрема, зазначив, що провідні держави світу давали вже гарантії територіальній цілісності України, але нічого доброго з цього не вийшло.

"Нам давали гарантії нашої недоторканності багато європейських країн, Америка, Росія... Ніякої віри їм немає", - сказав активіст.

На його переконання, українці в такій ситуації змушені розраховувати тільки на власні сили.

"Ми захищали Україну раніше і, чомусь нам так здається, що будемо захищати і далі. Українцям потрібно розраховувати виключно на власні сили, і такі сили в Україні є", - заявив громадський діяч.

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Він підкреслив, що Україна в цьому протистоянні не програє.

"У будь-якому випадку жодної поразки тут не буде. Ми обов'язково переможемо", - заявив Бондаренко.

Націоналіст додав, що в східних областях потрібно вести переговори з тими людьми, які хочуть краще жити в Україні, а не з тими, хто шматує національні прапори і поклоняється Росії.