ЗМІ Слов'янська  повідомляють, що сепаратисти перешкоджають журналістській діяльності.

Журналісти у Слов'янську Донецької області змушені призупинити діяльність. Про це в коментарі прес - службі НСЖУ розповів головний редактор газети «Славянские ведомости», керівник міської організації Спілки Олег Зонтов, передають Новини Донбасу.

За його даними, на вулицях міста небезпечно з'являтися з фотоапаратом або відеокамерою, а на газетних кіосках висять оголошення «Місцевої преси немає».

За словами Зонтова, у міський відділ міліції днями увірвалися озброєні люди. У той час там перебували журналісти. Один з них напав на Зонтова, а пізніше - порадив "не показуватися на очі".Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти б'ють і грабують ромів - ЗМІ

Крім цього, він розповів, що тоді затримали студента і журналіста Романа Губу. Пізніше його відпустили. За ним також велося стеження.

"З тих пір журналісти Слов'янська працюють у воєнних умовах - у них забирають техніку, змушують віддавати флешки з матеріалами. Багато редакторів прийняли рішення не виходити на цьому тижні. Тому в кіосках висять оголошення "Місцевої преси немає... Місто опинилося в інформаційній блокаді. Сепаратисти агресивно ставляться і до іноземних журналістам. Оператора служби ВВС змусили віддати картку пам'яті з відзнятим матеріалом. Невідомо, де знаходиться львівський журналіст Сергій Лефтер, якого викрали активісти самооборони", - розповів Зонтов Новостям Донбасса.

Також він уточнив , що журналіст Роман Губа, якого викрали озброєні люди, але пізніше відпустили, був змушений виїхати зі Слов'янська після того, як в ніч з 16 на 17 квітня група озброєних людей увірвалася в студентський гуртожиток, де він проживав. Читайте такожСепаратисти в Слов'янську оголосили "полювання" на україномовних - ЗМІ

"Усі речі - техніку, документи і гроші були «описані» і вилучені. Роману залишили повідомлення, що забрати речі він може у СБУ, яке контролюється збройними сепаратистами з військовою виправкою", - зазначив Зонтов.

Як повідомляє видання, 12 квітня у Слов'янську сепаратисти схопили журналіста «Громадського ТБ» Сергія Гришина і екс - журналіста Lenta.ru Іллю Азара. Їм погрожували і заборонили працювати в місті. 16 квітня у Слов'янську невідомі захопили журналіста фонду «Відкритий діалог», який реалізує місію спостереження за ситуацією на Сході України, Сергія Лефтера. Його місцезнаходження до цих пір невідомо.