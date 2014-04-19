43% мешканців Південного Сходу вважають приєднання Криму до РФ результатом вільних виборів

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA.

44.3% жителів Південного Сходу вважають приєднання Криму до Росії результатом незаконної анексії. Велика частина жителів Південного Сходу, яка поділяє цю точку зору проживає в Миколаївській (68,2%) та Запорізькій (53,6%) областях.Читайте також69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентом

11,5% респондентів не змогли відповісти на поставлене питання, а 1,3% відмовилися відповідати.

Велика частина українців, які вважають анексію Криму "вільним волевиявленням кримчан", живуть у Донецькій (62,9%) та Луганській (58,1%) областях.

Опитування проводилось в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.