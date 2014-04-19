ГПУ розпочала розслідування фактів застосування водометів проти демонстрантів

«У часи трагічних подій, які відбувалися у Києві, - зазначив він, - Уряд Азарова – Януковича дозволив використовувати водомети проти мирних протестувальників при мінусових температурах. Цим жорстоким рішенням вони порушили всі прийняті міжнародні гуманітарні стандарти. 1 березня 2014 року (на третій день роботи нового Уряду) ми скасували таке рішення наших попередників та рекомендували Генеральній прокуратурі провести правову оцінку таких фактів».

Генпрокуратура повідомила, що розпочала розслідування, і також доручила зробити це саме Міністерству внутрішніх справ. «Сподіваюся на швидке покарання винних», - зазначив Семерак.