ГПУ розпочала розслідування фактів застосування водометів проти демонстрантів
19:00, 19 квітня 2014Політика
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Уряд отримав відповідь від Генеральної прокуратури України, якій було рекомендовано провести правову оцінку фактів застосування водометів проти учасників акцій протесту в Києві в січні-лютому 2014 року. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак, зазначає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Водомети застосовувалися при мінусовій температурі
«У часи трагічних подій, які відбувалися у Києві, - зазначив він, - Уряд Азарова – Януковича дозволив використовувати водомети проти мирних протестувальників при мінусових температурах. Цим жорстоким рішенням вони порушили всі прийняті міжнародні гуманітарні стандарти. 1 березня 2014 року (на третій день роботи нового Уряду) ми скасували таке рішення наших попередників та рекомендували Генеральній прокуратурі провести правову оцінку таких фактів».
Генпрокуратура повідомила, що розпочала розслідування, і також доручила зробити це саме Міністерству внутрішніх справ. «Сподіваюся на швидке покарання винних», - зазначив Семерак.
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