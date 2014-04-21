У Слов'янську сепаратисти відпустили іноземних журналістів - донецький журналіст
У Слов'янську Донецької області сепаратисти відпустили іноземних журналістів - двох італійських журналістів - Поля Гого і Коссимо Аттанасіо, звільнений також білоруський журналіст газети "Новий час" Дмитро Галка.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив донецький журналіст Денис Казанський.
Вона сказала, що йому передзвонив Дмитро (Білоруський журналіст Дмитирий Галка - УНІАН) і повідомив, що їх відпустили. Казанський уточнив, що журналіст Галка знаходиться разом з італійськими колегами.Читайте такожСепаратисти у Слов'янську викрали трьох представників іноземних ЗМІ - журналіст
Як повідомляв УНІАН, донецький журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляв, що в Слов'янську Донецької області сепаратисти викрали двох італійських журналістів - Поля Гого і Коссимо Аттанасіо, і білоруського журналіста газети "Новий час" Дмитра Галка. За його даними, журналісти вели зйомку в місті, у них відібрали документи, гроші і фототехніку.