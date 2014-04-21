У Слов'янську сепаратисти відпустили іноземних журналістів - донецький журналіст

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив донецький журналіст Денис Казанський.

Вона сказала, що йому передзвонив Дмитро (Білоруський журналіст Дмитирий Галка - УНІАН) і повідомив, що їх відпустили. Казанський уточнив, що журналіст Галка знаходиться разом з італійськими колегами.Читайте такожСепаратисти у Слов'янську викрали трьох представників іноземних ЗМІ - журналіст

Як повідомляв УНІАН, донецький журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляв, що в Слов'янську Донецької області сепаратисти викрали двох італійських журналістів - Поля Гого і Коссимо Аттанасіо, і білоруського журналіста газети "Новий час" Дмитра Галка. За його даними, журналісти вели зйомку в місті, у них відібрали документи, гроші і фототехніку.