Сепаратисти в Одесі хочуть встановити пам'ятник бійцям "Беркута"

Як повідомили УНІАН у зазначеній організації, пам'ятник планується встановити в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, на Алеї Слави.

«У ході зіткнень на Майдані співробітники органів правопорядку сумлінно виконували свої обов'язки, більше 20 із них віддали життя за мир і порядок у країні. Зараз ці люди незаслужено забуті, більш того, їх намагаються змішати з брудом», - заявили в організації й відзначили, що найближчим часом на Куликовому полі організують збір коштів, терміни й точне місце встановлення меморіалу буде визначено в ході найближчого мітингу.

Читайте такожМВС закликає колишніх бійців «Беркута» об’єднатися з «Самообороною»

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Куликовому полі регулярно проходять проросійські мітинги, тут також встановлено наметове містечко проросійських активістів.

Довідка УНІАН. В Одесі в 1960 році відкрито пам'ятник Невідомому матросу в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка – меморіальний комплекс, що увічнює пам'ять радянських моряків, полеглих при захисті й звільненні Одеси в роки Великої Вітчизняної війни.

До меморіалу входить обеліск із червоного граніту висотою 21 метр, до якого веде Алея слави. На ній (із двох боків) в одиночних і братських могилах поховані герої оборони Одеси, зокрема Герої Радянського Союзу, морські піхотинці, капітани суден Чорноморського морського пароплавства, які доставляли в осаджене місто вантажі, підводники, прикордонники та ін. Біля підніжжя обеліска горить Вічний вогонь.