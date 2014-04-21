Керрі закликав Лаврова до конкретних кроків щодо реалізації женевської угоди



”Держсекретар закликав Росію здійснити конкретні кроки, щоб допомогти реалізації женевського угоди”, - сказала офіційний представник держдепу США Джен Псакі, повідомляє РІА Новости.

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За її словами, держсекретар зазначив, що таким кроком міг би стати публічний заклик з боку Лаврова до прихильників федералізації в Україні звільнити зайняті будівлі і пропускні пункти, погодитися на амністію і вирішувати труднощі політичним шляхом.