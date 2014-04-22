В Одесі православні сепаратисти створили "народну республіку Новоросію"

Очолив "республіку" керівник Союзу православних громадян України Валерій Кауров, який по «Скайпу» проголосив себе «президентом Одеської народної республіки»

Звертаючись до присутніх на Куликовому полі з екрану він заявив, що проголошення Новоросії - це "відповідь на "великодній" терор антихристової хунти - розстріл блокпоста опору в Слов'янську і арешт ідеолога Харківської республіки Костянтина Долгова".

Одеська Новоросія вже заявила про визнання раніше самопроголошених Донецької, Харківської та Карпаторуської народних республік.

У свою чергу координатор Антимайдану в Одесі Єгор Кваснюк розповів: «В честь Великодня ми включили телевізор біля сцени. Кауров зв'язався з нами з Москви по «Скайпу», привітав усіх зі святом та оголосив себе президентом Одеської республіки, правда чуло його заяву не більше 40 осіб»

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Активіст Антимайдану додав, що заява Каурова не спричинить ніяких наслідків або відповідних дій з боку активістів Куликового поля.

Також Кваснюк нагадав, що інформація про створення Одеської народної республіки вигадка.

"Кауров може оголосити себе ким завгодно: імператором, королем або графом. Але нічого, крім сміху, це не викликає", - зазначив Кваснюк.

За матеріалами Сьогодні, NEWSru.com