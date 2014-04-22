Друзі та адвокати Сашка Білого заявляють про фальсифікацію слідства

Друзі Олександра Музичка (Сашка Білого) та його адвокати стверджують, що слідство у справі загибелі Музичка проводиться упереджено, а докази фальсифікуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин загибелі Музичка.

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Зокрема, як зазначив товариш Музичка Сергій Пандрат, пістолет, з якого застрелили Музичка, йому не належав, а та зброя, з якої було вбито Музичка, не залишилися на місці події, а її з собою забрали бійці “Сокола”.

Окрім того, він також розповів про факти, які суперечать офіційній версії слідства про те, що Музичко застрелив сам себе.

«Я єдина людина з УНА-УНСО, яка оглядала тіло Олександра у морзі. Я бачив такі рани раніше у Придністров'ї та Абхазії. Якщо людина стріляє в себе впритул, з'являються відразу додаткові складові цього пострілу, але я не бачив ні опіків, ні сажі, ні слідів порохових газів на тілі. Натомість, я бачив три рани в область серця, а також поранення в праву ногу, в районі стегна», - сказав Пандрат. Крім того, наголосив він, «спецпідрозділ «Сокіл» забрав із собою пістолет, хоча мав би його лишити до приїзду експертної групи. Невідомо також, де подівся бушлат Музичка, тому що Олександр Музичко вийшов на вулицю в бушлаті і це підтверджують свідки. Також при Музичку не знайшли ніж, який він постійно носив з собою на поясі. Також не зрозуміло, чому спецпідрозділ взагалі утік з місця події».

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Крім того, Пандрат заявив, що є свідок, який бачив, як бійці “Сокола” фактично розстріляли Музичка. Однак, цей свідок боїться офіційно дати свідчення.

Товариш Музичка зазначив, що ця людина буде готова свідчити офіційно слідству в разі, якщо контроль над цією справою візьме особисто перший заступник генерального прокурора Микола Голомша, якому він особисто довіряє.

“Я звернувся до нього, щоб він взяв це питання під особистий контроль. Якщо Голомша особисто дасть гарантії тому свідкові і його родині, то він буде готовий свідчити”, - сказав Пандрат.

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Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Олексій Баганець, посилаючись на висновки експертиз, заявив сьогодні на засіданні ТСК, що Музичко випадково застрелився з пістолета ПМ під час спроби бійців “Сокола” його затримати.

Баганець розповів, що слідство розглядало дві версії цієї події. Одна - це те, що вбивство Музичка було здійснено бійцями “Сокола”, перевищення ними меж необхідної оборони або ж при перевищенні заходів для затримання злочинця.

Друга версія полягає в тому, що тілесні ушкодження, які потягнули за собою смерть Музичка, були отримані при випадковому натисненні Музичком на курок пістолета під час фізичного контакту з працівниками міліції.

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Баганець зазначив, що висновки тих експертиз, які на сьогодні вже завершені, говорять на користь другої версії.

“Генетичні ознаки клітин на спусковому механізмі пістолета ПМ, вилученого у підозрюваного Музичка., є змішаними і містять генетичні ознаки зразка крові Музичка. Куля з трупа Музичка і куля, вилучена з місця знайдення трупа, відстрілені з пістолета, вилученого у Музичка. Куля з руки пораненого міліціонера також відстрілена з цього пістолета, як і куля, вилучена з-під трупа Музичка”, - сказав Баганець.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.