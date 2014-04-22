Над Слов'янськом обстріляли з автоматичної зброї літак Міноборони України

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Міноборони.

Співрозмовник агентства зазначив, що після атаки екіпажу літака вдалося здійснити посадку в Києві.

Читайте такожНад Слов'янськом обстріляли цивільний вертоліт

Водночас він не уточнив, яких ушкоджень зазнав літак під час обстрілу.