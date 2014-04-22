Над Слов'янськом обстріляли з автоматичної зброї літак Міноборони України

17:29, 22 квітня 2014
Політика
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Сьогодні вдень над Слов'янськом невідомі обстріляли з автоматичної зброї літак Ан-30, якій здійснював оглядовий політ і належить Міністерству оборони України.

У Слов'янську обстріляли літак Міноборони / Дмитро Сергієнко

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Міноборони.

Співрозмовник агентства зазначив, що після атаки екіпажу літака вдалося здійснити посадку в Києві.

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Водночас він не уточнив, яких ушкоджень зазнав літак під час обстрілу.

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