У Дніпропетровську розповіли, звідки братимуть гроші для винагород за сепаратистів

Дніпропетровська обласна державна адміністрація виступає гарантом виплати винагород за піймання диверсантів і здачу зброї.

Про це сьогодні повідомив журналістам в.о. заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

При цьому він відзначив, що винагорода виплачуватиметься не лише за рахунок коштів голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського, "а й також за рахунок спеціального фонду, створеного бізнесменами Дніпропетровська і Західного Донбасу". Філатов уточнив, що до фонду також має відношення один бізнесмен з Луганська.

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«ПриватБанк» до цього не причетний», - відзначив в.о. заступника голови облдержадміністрації, коментуючи різну інформацію в Інтернеті.

За його словами, гроші є і вони будуть виділені, якщо відповідні спецслужби підтвердять причетність затриманих людей до диверсійної діяльності і сепаратизму.

Разом з тим Філатов заявив, що Дніпропетровська ОДА як ініціатор і гарант виплат не повинна вимагати звіту від спецслужб, які ідентифікують затриманих.

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Він також повідомив про «колосальну підтримку місцевим населенням в районах Дніпропетровщини, що межують з Донецькою і Харківською областями, блокпостів, встановлених на автодорогах».

Керівник Штабу національного порятунку Дніпропетровської області Юрій Береза сьогодні повідомив журналістам, що вже виплачено винагороду за передачу 8 «зелених чоловічків». Стосовно ще трьох затриманих ведеться перевірка. За його словами, люди, які передали диверсантів і сепаратистів на блокпостах, також надали відеоматеріали про причетність затриманих до подій у Криму, Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації і штабу національного захисту регіону заявило, що обіцяє винагороду за піймання диверсантів і звільнення захоплених проросійськими силами адміністративних будівель. За затримання «зеленого чоловічка» і видачу патрульним обіцяли 10 тисяч доларів США, за кожну здану одиницю стрілецької зброї - від 1 до 2 тисяч доларів США, за кожну звільнену адміністративну будівлю - 200 тисяч доларів США.

Передача диверсантів, зброї і винагороди за них відбувається анонімно на блокпостах на межі Дніпропетровської області.