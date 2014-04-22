Сепаратисти продовжують утримувати мера Слов`янська та начальника Краматорської міліції - ОДА
Представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» діють агресивно по відношенню до чинної влади і продовжують утримувати Слов`янського міського голову Штепу, начальника лінійного відділу на станції Слов`янська Прохорова і начальника Краматорського міськвідділу міліції Колупая.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
У повідомленні також наголошується, що напруженість ситуації в північній частині Донецького регіону пов`язана з діями представників «Донецької народної республіки» («ДНР») в Слов`янську, проросійськи налаштованих громадян в Краматорську.
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Так, пік напруженості знаходиться в Слов`янську: адміністративні будівлі захоплені представниками «ДНР»; триває інформаційна блокада (окремі українські канали замінені російськими), місцеві ЗМІ транслюють інтерв`ю з самопроголошеним мером В`ячеславом Пономарьовим, передачі за участю російських військовослужбовців, мелодії радянських років; введено комендантську годину.
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У Краматорську проросійський мітинг 21 квітня призвів до подальших активних дій: учасники створили групи для охорони аеродрому, знову зайняли будівлі СБУ та міліції.