Сепаратисти продовжують утримувати мера Слов`янська та начальника Краматорської міліції - ОДА



Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також наголошується, що напруженість ситуації в північній частині Донецького регіону пов`язана з діями представників «Донецької народної республіки» («ДНР») в Слов`янську, проросійськи налаштованих громадян в Краматорську.

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Так, пік напруженості знаходиться в Слов`янську: адміністративні будівлі захоплені представниками «ДНР»; триває інформаційна блокада (окремі українські канали замінені російськими), місцеві ЗМІ транслюють інтерв`ю з самопроголошеним мером В`ячеславом Пономарьовим, передачі за участю російських військовослужбовців, мелодії радянських років; введено комендантську годину.

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У Краматорську проросійський мітинг 21 квітня призвів до подальших активних дій: учасники створили групи для охорони аеродрому, знову зайняли будівлі СБУ та міліції.