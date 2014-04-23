Керрі запропонував Лаврову закликати південний схід України роззброїтися

"Держсекретар висловив глибоку стурбованість відсутністю позитивних кроків з боку Росії за деескалації ситуації. Він закликав Росію знизити загострення риторики, приєднатися на сході до дипломатичним зусиллям ОБСЄ та українського уряду, а також публічно заявити, що зайняли будівлі люди повинні скласти зброю в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні держдепартаменту, пише РИА Новости.

"Держсекретар Керрі знову підкреслив, що відсутність помірного прогресу в реалізації женевського угоди призведе до посилення санкцій щодо Росії", - зазначає держдеп.

Глава американського зовнішньополітичного відомства також подзвонив прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку. На думку Кері, Київ робить кроки для деескалації ситуації.

Читайте такожКеррі закликав Лаврова до конкретних кроків по реалізації женевського угоди

У минулий четвер у Женеві пройшли переговори між Україною, Росією, США і ЄС щодо кризи на сході України. Сторони домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту на сході України - за умовами досягнутої угоди, необхідно роззброїти незаконні формування, звільнити незаконно зайняті будівлі і розпочати національний діалог щодо конституційної реформи.