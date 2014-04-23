Керрі запропонував Лаврову закликати південний схід України роззброїтися
Держсекретар США Джон Керрі в телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим запропонував, щоб Москва публічно закликала учасників протестів на південному сході України скласти зброю, і попередив про посилення санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу у виконанні женевських угод.
"Держсекретар висловив глибоку стурбованість відсутністю позитивних кроків з боку Росії за деескалації ситуації. Він закликав Росію знизити загострення риторики, приєднатися на сході до дипломатичним зусиллям ОБСЄ та українського уряду, а також публічно заявити, що зайняли будівлі люди повинні скласти зброю в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні держдепартаменту, пише РИА Новости.
"Держсекретар Керрі знову підкреслив, що відсутність помірного прогресу в реалізації женевського угоди призведе до посилення санкцій щодо Росії", - зазначає держдеп.
Глава американського зовнішньополітичного відомства також подзвонив прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку. На думку Кері, Київ робить кроки для деескалації ситуації.
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У минулий четвер у Женеві пройшли переговори між Україною, Росією, США і ЄС щодо кризи на сході України. Сторони домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту на сході України - за умовами досягнутої угоди, необхідно роззброїти незаконні формування, звільнити незаконно зайняті будівлі і розпочати національний діалог щодо конституційної реформи.