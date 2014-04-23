Мін'юст просить суд заборонити партії «Руський блок» та «Руська єдність»

"23 квітня 2014 року о 10.30 Окружний адміністративний суд міста Києва розглядатиме справи за позовами Міністерства юстиції України до політичних партій «Руський блок» та «Руська єдність» (про заборону діяльності політичних партій)", - йдеться у повідомленні прес-службі відомтсва. Читайте такожВ Одесі православні сепаратисти створили "народну республіку Новоросію"

Нагадаємо, 20 березня в Одесі затримано одного з активних учасників проросійських акцій лідера місцевої організації партії «Русский блок» Валерія Каурова за підозрою в сепаратизмі.