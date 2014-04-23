Чубаров заперечує намір отримати російський паспорт

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Варто на кілька годин «випасти» з інету, як обов'язково з'являється щось несусвітнє... На питання російської журналістки: «А Ви будете все-таки отримувати російський паспорт?», я відповів: «Я буду жити зі своїм народом звичайно». Проте жити зі своїм народом, на рідній землі не припускає з мого боку дій щодо відмови від громадянства України і отримання російського паспорта...Прощаю також всіх тих, хто встиг закидати мене камінням у пориві емоцій...", - написав Чубаров.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Чубаров залишиться в Криму зі своїми співвітчизниками і отримає паспорт громадянина РФ.

Відеозапис прес-конференції Чубарова.