Всі питання правового становища кримських татар повинні регулюватись в Україні - Джемілєв

Про це Джемілєв розповів у інтерв'ю газеті День.

Відповідаючи на питання про оцінку указу Президент Росії Володимира Путіна про подальшу реабілітацію зокрема й кримськотатарського народу, Джемілєв висловив думку, що розуміння цієї проблеми у Путіна доволі своєрідне.Читайте такожДжемілєв: ФСБ стежить за кримськими татарами навіть у мечетях

"Добре, що Путін розуміє необхідність повної реабілітації всіх репресованих народів, але у нас є своя країна, в якій і повинні вирішуватися ці питання. Я вважаю, що всі питання правового становища кримських татар повинні регулюватись в Україні. Але, як показує текст указу, розуміння цієї проблеми у Путіна доволі своєрідне. Він називає нас населенням, прирівнює до діаспор, які було депортовано разом із нами, і не бачить між нами різниці, ставить кримських татар останніми в списку, не визнає самого міжнародно-правового терміну «корінний народ»". - зазначив Джемілєв.

Він підкреслив, що саме Росія є відповідальною за трагедію кримськотатарського народу.

Кримські татари вітатимуть допомогу РФ у вирішенні соціальних проблем депортованих, зокрема, про це Джемілєв говорив з Путіним під час телефонної розмови.

"Але це треба робити в рамках угоди України і Росії з цього питання. Росія зобов’язана виконувати ту, ще стару Бішкекську угоду, якою передбачалась допомога інших держав, причетних до депортації народів, у їхній репатріації, то, може, Росія вже почне її виконувати!", - розповів Джемілєв. Читайте такожМеджліс закликає розпустити бандформування "кримської самооборони"

"Насторожує також, що Путін говорить переважно про правову реабілітацію, і його ідеї не доходять до вирішення питань щодо відновлення в якійсь формі державності кримських татар або хоча б про відновлення автономії зразка 1921—1944 років. Хоча нам найбільше потрібна не стільки сама автономія, скільки наповнення цього поняття — статус народу як корінного, адекватне представництво народу в органах влади, відновлення національної освіти, національної культури, забезпечення всіх прав, зокрема економічних прав депортованих. Усього цього нововиданий указ не стосується". - підкресли лідер кримськотатарського народу.