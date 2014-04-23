Джемілєв зустрінеться з Путіним тільки після виведення військ РФ з окупованого Криму

Про це він сказа у інтерв'ю газеты День.

"Я також чув про ці пропозиції (зустрічі з президентов РФ - Ред.), і я про це говорив і Чубарову, що Путін нехай спочатку виведе свої війська з Криму, поверне тимчасово окуповані ним землі, а потім уже можна буде й зустрічатись і говорити, якщо він справді хоче допомогти вирішенню проблем кримськотатарського народу. Але спочатку треба звільняти територію", - підкреслив Джемілєв.

Він ще раз заявив, що кримськотатарський народ не підтримує Конституцію, яку прийняли сепаратисти у Криму. Читайте такожВсі питання правового становища кримських татар повинні регулюватись в Україні - Джемілєв

"Після прочитання першої статті, в якій говориться, що Крим є складовою частиною Росії, далі можна не читати. Все подальше неприйнятне для нас. Це була б абсурдна річ. Вони розмірковують, що це територіальне надбання, а ми бачимо, що це агресія, і це незаконно, і раптом ми це визнаватимемо? Ні, так не вийде", - розповів лідер кримськотатарського народу.