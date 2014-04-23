Україна закликала Росію вивести війська і виконати Женевські домовленості

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

У заяві зазначається, що з часу прийняття Женевських домовленостей минуло вже п'ять днів. Одразу після досягнення угоди про першочергові кроки, спрямовані на відновлення безпеки в східних регіонах України, уряд сумлінно почав їх виконання.

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Крім цього, в документі зазначено, що ті громадяни, які співпрацюють з російськими спецслужбами, і вибрали для відстоювання своєї точки зору шлях війни та насилля також будуть почуті українською владою.

"Уряд готовий не тільки вислухати, але і піти їм назустріч. Також закликаємо виконати Женевські домовленості, які укладені між Україною, Росією, США і Європейським Союзом", - сказано у зверненні.

У Кабміні також зазначили, що свою частину зобов'язань українська влада виконала: була припинена активна фаза антитерористичної операції.

"Головне завдання уряду - захист мирних громадян від збройних бандформувань. Саме в такому форматі будуть працювати українські правоохоронні органи і силові структури. Армія має тільки один наказ - захищати громадян України, як цього вимагає закон і військова присяга. На жаль, саме мирні жителі стають жертвами приїжджих кримінальних гастролерів і терористів, які прикриваються політичними гаслами. Останній приклад - жахливе вбивство двох осіб, тіла яких, понівечені тортурами, знайшли сьогодні в Донецькій області. Один з цих загиблих - депутат Горлівської міської ради від партії "Батьківщина", - йдеться в документі.

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Також у Кабміні відзначають, що до Верховної Ради внесено законопроект про звільнення від відповідальності учасників масових заворушень, які складуть зброю і звільнять захоплені адміністративні будівлі. Відповідно до Женевських домовленостей, така амністія не буде розповсюджуватися тільки на тих, хто скоїв тяжкі злочини, хто вбивав і катував людей.

Щодо виконання Женевських домовленостей, українська сторона звернулася до Росії з наступним текстом:

"Закликаємо відвести війська з української території, і звертаємо увагу на важливість публічного відмежування від підтримки тероризму і сепаратизму. Звертаємося до Росії закликати своїх прихильників, які здійснюють протизаконні дії на території України, припинити насильство і звільнити заручників і захоплені будівлі. Хочемо вірити, що домовленості з Росією варті витрачених на них паперів", - підсумували в Кабміні.