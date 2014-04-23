Проросійських активістів, які вимагають референдуму в Харкові, не пустили на сесію міськради

Дехто з найактивніших намагався прорватися в приміщення міськради, але охорона цьому завадила, передає Радіо Свобода.

Координатор громадського руху «Південний Схід» Юрій Апухтін розповів, що метою сьогоднішнього мітингу у Харкові є вимога до харківських депутатів посприяти у проведенні референдуму 11 травня в регіоні і винести на голосування питання про економічну та культурну федералізацію Харківської області, про статус російської як другої державної мови та про автономію південно-східних областей.Читайте такожБільшість українців виступають за унітарну Україну з єдиною державною мовою - опитування

За словами Апухтіна, громадські організації вимагають проведення референдуму на площах і вулицях Харкова, оскільки законодавчих можливостей провести його деінде немає.

Неподалік площі Конституції, де мітингують проросійськи налаштовані активісти, мітинг влаштували люди з національною символікою в руках. Вони виступають за цілісність країни.

Ситуація відносно спокійна, порушення громадського порядку немає.

Харківська міська рада сьогодні на сесії планує ухвалити звернення до центральних органів влади щодо вирішення політичної ситуації в країні.