Миколаївські та одеські активісти затримали озброєного координатора сепаратистів

Миколаївські ополченці, які виступають за єдність і територіальну цілісністьУкраїни, провели спільну операцію з активістами з Одеси із затримання озброєного координатора груп сепаратистів.

Про це повідомили НикВести з посиланням на прес-секретаря «Народного ополчення» Миколаєва Давида Арахамію.

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Так, 21 квітня спільно з активістами з Одеси за участю співробітників правоохоронних органів проведена операція по затриманню координатора місцевих груп сепаратистів, що мав при собі бойовий пістолет, а також близько ста пластикових платіжних карток Finbank.

За підсумками чотирьох днів роботи ополчення на блокпостах Миколаєва повідомляється про дві спільні операції з активістами з Одеси та Херсона, а також затримання автобуса з молодиками з Харкова.

19 квітня представники «Самооборони Херсона» повідомили «Народному ополченню» Миколаєва інформацію про 40 молодчиків, озброєних травматичною, а також ріжучою та тупою зброєю, які прямували з Одеси в Херсонську область на автобусі «Неоплан». «Самооборона Херсона» не пропустила автобус на територію області, після чого супроводила до межі з Миколаївською областю, де ополченці зустріли і проводили їх до межі з Одеською областю, передавши їх місцевим активістам.

20 квітня силами ополчення був затриманий мікроавтобус з десятком молодих людей з Харкова, які отримали по 200 грн і збиралися зустрітися зі своїм координатором на автовокзалі в Миколаєві для подальшого інструктажу та видачі екіпіровки. Після цього молодики повинні були брати участь в проросійських «заходах» на території Центрального району Миколаєва. Ополченці не пропустили автобус на територію Миколаєва та супроводили його до межі з Кіровоградською областю, де передали місцевим представникам «Самооборони».

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Повідомляється також, що за 4 дні роботи була проведена перевірка більше 4 тисяч автомобілів, зафіксовано 9 спроб перевезення предметів озброєння, зокрема, саморобних ріжучих і тупих предметів, а також травматичної зброї без відповідних дозвільних документів.

В цілому, з 18 квітня на в'їздах в Миколаїв встановлені і обладнані п'ять блокпостів, де співробітники правоохоронних органів спільно з ополченцями ведуться цілодобові перевірки транспортних засобів.

Як зазначається, «Народне ополчення» Миколаєва є громадським формуванням цивільних осіб, що діють на безкоштовній основі.