До вбивства депутата міськради Горлівки причетні офіцери російського спецназу - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 17 квітня Безлер (позивний Бес) поставив завдання начальнику самопроголошеної міліції Горлівки «нейтралізувати» Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської РДА.Читайте такожТерористи в Горлівці не збираються йти і чекають "особливого розпорядження з центру"

Одночасно Безлер дав вказівку члену своєї групи, військовослужбовцю збройних сил РФ викрасти Рибака, посадити в автомобіль та вивезти в обумовлене місце, де застосувати щодо нього заходи фізичного впливу. Сам Безлер особисто планував поїхати в місце, де утримувався Рибак. Далі, як зазначили в СБУ, за вказівкою Стрєлкова, Рибака було доставлено у штаб сепаратистів у місто Слов'янськ, де з ним особисто мав поспілкуватися Стрєлков.

Встановлено також, що 20 квітня Стрєлков особисто дав вказівку самопроголошеному меру Слов'янська В’ячеславу Пономарьову вивести зі штабу тіло вбитого Рибака, яку той виконав.Читайте такожСБУ: спецслужби РФ причетні до організації диверсій на Сході у 8 з 12 кримінальних справ

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 квітня, було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Ним є депутат Горлівської міської ради від «Батьківщини» Рибак. «Причина смерті обох загиблих - комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих потерпілих, які були непритомними», - повідомили в МВС.

Заяву про викрадення депутата було зареєстровано 17 квітня 2014 року слідчим відділом міського управління МВС України м. Горлівки та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».Читайте такожУ річці на Донеччині знайшли тіло чоловіка, схожого на зниклого депутата з Горлівки - ЗМІ

За словами свідка, який подав заяву, 17 квітня цього року невідомі викрали депутата Горлівської міської ради близько 18.00 на проспекті Перемоги в місті Горлівка Донецької області.