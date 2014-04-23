Політолог назвав головну інтригу виборів у Києві

Так прокоментував старт виборчих перегонів керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євгеній Черненко.

«У гонці за крісло мера фаворит очевидний - це Віталій Кличко. Запеклу боротьбу можна очікувати лише за депутатські мандати. Боротьба буде між мажоритарниками на виборах до Київради і між партіями. До речі, саме для того, щоб «підтягти» свої партії, йдуть на вибори мера багато кандидатів» - зазначив експерт.

За словами Черненка, головною інтригою виборів буде боротьба між УДАРом і політсилою Юлії Тимошенко.

«Батьківщина», як і УДАР, має традиційно сильні позиції в Києві. Проте об'єднання Кличка і Порошенко значно посилило потенціал УДАРу. Наскільки саме - поки незрозуміло. Чи вдасться Кличко сформувати більшість тільки на основі УДАРу і мажоритарників від партії, або ж йому доведеться домовлятися з іншими політсилами, - головна інтрига виборів» , - зазначив Євгеній Черненко.

Також експерт провів паралель між київськими і президентськими виборами.

«Думаю, що вибори в Києві будуть нагадувати президентські. Пройшов майже місяць президентської кампанії, але якогось великого напруження пристрастей ми не відчуваємо. Причини? По-перше, наявність фаворита президентських виборів. Я маю на увазі Петра Порошенка. По-друге, основний опонент Порошенко - Юлія Тимошенко, також належить до демократичного табору. Між цими двома кандидатами немає таких серйозних протиріч, які були між Тимошенко і Януковичем», - сказав Черненко.