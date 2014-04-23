Третина українців готова підтримати Порошенка на президентських виборах - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведені Центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою "Рейтинг" та Центром Разумкова, який презентував Комітет виборців України, передає "Радіо Свобода".

Варто відзначити, що в той же момент, згідно з даними опитуванням, Юлію Тимошенко готові підтримати близько 9,5%, Сергія Тігіпка - 5,1%, Михайла Добкіна - 4,2%, Петра Симоненка - 4%. Щодо решти кандидатів, то в даний момент їх рейтинг не перевищує 4%.

Крім цього, 9% респондентів не підтримують жодного кандидата на пост президента. І ще 14,6% не визначилися зі своїм вибором.

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Як наголошується в повідомленні, за останній місяць рейтинг Порошенко підвищився на 8%, Тимошенко на 4%, а Тігіпка знизився на 2,2%.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що якщо б в Україні відбувся референдум щодо форми територіального устрою України, за те, щоб країна стала федеративною державою, готові проголосувати лише 16,7% опитаних.