Росія вимагає вивести українську армію з південного сходу України

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, яку цитує ИТАР-ТАСС.

Російська сторона "знову наполягає на негайній деескалації ситуації на південному сході України, відведенні підрозділів української армії та початку реального внутрішньоукраїнського діалогу з охопленням всіх регіонів і політичних утворень країни", - сказано в заяві дипвідомства РФ.

Читайте такожУкраїна закликала Росію вивести війська і виконати Женевські домовленостіЗокрема, в Москві "вкрай здивовані спотвореної інтерпретацією київською владою, а також американськими партнерами змісту прийнятої 17 квітня цього року в Женеві заяви за підсумками чотиристоронньої зустрічі представників Росії, США, ЄС і України".

Також російські дипломати вважають, що проводячи антитерористичну операцію, українська влада порушує права невідомих озброєних бойовиків, які захопили адміністративні будівлі в кількох містах Донецької області.