Російський психолог радить Жириновському звернутися до психіатра

Таку думку УНІАН висловив психолог, член-кореспондент Академії медикотехнічних наук РФ, помічник депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова (єдиний у Держдумі, хто проголосував проти анексії Криму) Владислав Рогімов.

"Неадекватний вчинок Жириновського вкотре продемонстрував громадянам Росії, що ця людина продовжує втрачати зв'язок із реальністю. Я як психолог упевнений, що йому потрібно звернутися до відповідного фахівця. А в майбутньому всі кандидати на важливі державні посади в РФ повинні проходити обстеження у психіатра й нарколога", - сказав Рогімов.

Він підкреслив, що, крім цього, поведінка Жириновського з політичної точки зору виглядає вкрай некоректно.

Читайте такожКомісія Держдуми з етики зобов'язала Жириновського вибачитися перед журналісткою"Володимир Вольфович уже не вперше нападає на журналістів. Не знаю, з чим це пов'язано, але як депутата Держдуми і віце-спікера Держдуми, лідера фракції, яка в Держдумі з першого скликання, така поведінка вкрай негативно його характеризує. Для представника органу вищої державної влади - це неправильно й некоректно", - підкреслив він.

За словами Рогімова, подібні вчинки представників державної влади мають прямий вплив на суспільство. Люди дивляться, як поводяться депутати, і у будь-який момент можуть наслідувати їхній приклад вседозволеності, підкреслив він.

"А потім ми говоримо, чому в нас жінок б'ють, чому в нас ображають. Досить велика кількість людей бачить, як поводяться представники влади, й копіюють таку поведінку, - зазначив він.

Помічник російського депутата припустив, що Жириновський, можливо, в ситуації з вагітною журналісткою хотів у черговий раз привернути до себе увагу, але зробив це вкрай невдало.

"Ось цей крок, я не думаю, що він був продуманим. Думаю, що він шкодує про скоєне, я сподіваюся на це", - зазначив Рогімов.

Читайте такожУ Польщі Жириновському порадили написати листа до психіатра"Я сам із 8 років служив у храмі, закінчив богословсько-пасторські курси. І стосовно релігії його вчинок - це просто блюзнірство. Він сказав - "йдіть і жорстко її згвалтуйте". Але які при цьому були слова - "Христос Воскрес" і він же відповідав "Воістину Воскрес". В який момент? У п'ятницю, в момент Великого поста. Він не мав права говорити це, ще не зійшов Благодатний вогонь у Єрусалимі. Це просто блюзнірство", - підкреслив він.

Рогімов переконаний, що витівку Жириновського повинні засудити Російська православна церква, а також депутати Держдуми, оскільки такі дії компрометують увесь російський депутатський корпус.

Як повідомлялося, 18 квітня в Держдумі кореспондент агентства «Россия сегодня» запитала у Жириновського, чи варто Росії вводити санкції у відповідь на введену Україною заборону на в'їзд чоловіків із Росії віком від 16 до 60 років. Це, мабуть, із якихось причин обурило лідера ЛДПР, який почав сипати образами на адресу кореспондента, перемежовуючи їх із богохульствами, а потім переключився й на інших журналістів, які спробували заступитися за колегу.