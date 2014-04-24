Американські військові прибули на навчання в Польщу
00:45, 24 квітня 2014Політика
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Близько 150 солдатів із 173-ї повітряно-десантної бригади, яка дислокується в Італії, прибули у середу до аеропорту Свідвіна, що на півночі Польщі.
Американські військові прибули на навчання в Польщу / army.mil
Інші 450 американських військових найближчими днями мають прибути до Естонії, Латвії та Литви.
Американські військові планують взяти участь у навчаннях, які проходитимуть у Польщі і країнах Балтії.
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