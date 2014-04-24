Американські військові прибули на навчання в Польщу

Інші 450 американських військових найближчими днями мають прибути до Естонії, Латвії та Литви.

Американські військові планують взяти участь у навчаннях, які проходитимуть у Польщі і країнах Балтії.

Читайте такожАвіація НАТО зупинила російські вторгнення в повітряний простір Прибалтики - посол

Минулого тижня НАТО оголосило про посилення охорони повітряного простору, моря та суші у країнах Східної Європи, щоб протистояти можливій російській агресії.

За оцінками оглядачів, на кордоні з Україно Росія сконцентрувала десятки тисяч своїх військових. Москва заявляє, що не планує вторгнення в Україну та звинувачує Захід у підігріванні напруги.