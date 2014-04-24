На блок-постах біля Слов'янська стоять озброєні чеченці - очевидець

Про це на прес-конференції розповіла дружина вбитого депутата Горлівської міськради Володимира Рибака Олена Рибак. повідомляють Новости Донбасса.

За її словами, у вівторок ці люди не пустили її в місто на впізнання тіла чоловіка.

"Там стоять люди з автоматами, люди чеченської національності, говорять з акцентом, з бородами. Міст був під охороною цих людей", - заявила вона.

У середу їй вдалося потрапити на впізнання.

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Як відомо, в міліції підтвердили, що тіло одного з двох загиблих, виявлених в річці Торець біля смт. Райгородок Донецької області, належить депутату Горлівської міськради від партії "Батьківщина" Володимиру Рибаку.