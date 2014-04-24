Всі кандидати в президенти погодились взяти участь в дебатах - НТКУ

Як повідомляє прес-служба Першого Національного, згоду на участь надали всі кандидати у Президенти України: Ольга Богомолець, Юрій Бойко, Андрій Гриненко, Анатолій Гриценко, Михайло Добкін, Олександр Клименко, Валерій Коновалюк, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Василь Куйбіда, Олег Ляшко, Микола Маломуж, Петро Порошенко, Вадим Рабінович, Володимир Саранов, Петро Симоненко, Сергій Тігіпко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнибок, Олег Царьов, Василь Цушко, Зорян Шкіряк, Дмитро Ярош.

Читайте такожКонституційні ініціативи Добкіна ще недавно здавалися неможливими, - аналітик

Наступний крок – проведення жеребкування, яке визначить коли саме і в якому складі кандидати будуть запрошені до студії. Жеребкування відбудеться в найближчий час у прямому ефірі Першого Національного. Про дату жеребкування буде оголошено окремо.

Раніше повідомлялося, що ”Національні дебати” виходитимуть у суботу та неділю. З огляду на те, що всі 23 кандидати надали згоду взяти участь у дебатах, та аби забезпечити можливість виступу у них до дня виборів та ”дня тиш”, ефіри ”Національних дебатів” відбудуться протягом двох тижнів, починаючи з 10 травня, говориться в повідомленні.