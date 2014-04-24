У Празі стартує саміт "Східного партнерства", говоритимуть про Україну

Саміт відвідають президенти Австрії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Грузії та Вірменії.

На заході українська делегація мала бути представлена на найвищому рівні, але через складну політичну ситуацію на зустрічах Україну представлятиме глава МЗС, повідомляє Радіо Свобода.

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Під час зустрічей обговорюватимуться перспективи розвитку ініціативи Східне партнерство і політична ситуація в Україні.

«Східне партнерство» зовнішньополітична ініціатива Європейського союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.

Партнерство передбачає можливість відновлення договірно-правової бази відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни чинних угод про партнерство і співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі (ЗВТ), лібералізації візового режиму між ЄС та державами-партнерами.