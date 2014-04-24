Міліція взяла під контроль міськраду Маріуполя - Аваков
09:36, 24 квітня 2014Політика
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Глава МВС України Арсен Аваков заявляє, що міліція взяла під контроль будівлю міськради Маріуполя, яку останнім часом контролювали сепаратисти.
У Маріуполі звільнили міськраду / 0629.com.ua
"Мерія звільнена для нормальної роботи. Висока роль громадських активістів. МВС налагоджує процес нормального функціонування. Зараз вибухотехніки перевірять будівлю. Міськрада береться під охорону. Мер вже всередині", - повідомив Аваков.
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Фото: Остров
Також він повідомив, що обійшлося без жертв.
"Процес нормалізації ситуації в місті буде продовжено", - заявляє Він.
Представники так званої Донецької народної республіки раніше заявляли, що вночі невідомі намагалися штурмувати міськраду Маріуполя, але спробу вдалося відбити.
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