Міліція взяла під контроль міськраду Маріуполя - Аваков

"Мерія звільнена для нормальної роботи. Висока роль громадських активістів. МВС налагоджує процес нормального функціонування. Зараз вибухотехніки перевірять будівлю. Міськрада береться під охорону. Мер вже всередині", - повідомив Аваков.

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Також він повідомив, що обійшлося без жертв.

"Процес нормалізації ситуації в місті буде продовжено", - заявляє Він.

Представники так званої Донецької народної республіки раніше заявляли, що вночі невідомі намагалися штурмувати міськраду Маріуполя, але спробу вдалося відбити.