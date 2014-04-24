На території Донбасу зменшилась чисельність російського спецназу - Тимчук
09:57, 24 квітня 2014Політика
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З понеділка, 21 квітня, спостерігається різке зниження кількості представників російського спецназу на території Донецької області.
REUTERS
Про це керівник "Інформаційного опору" написав на своїй сторінці в Facebook.
"В даний момент ми не можемо сказати, чи йдеться про їх ексфильтрацію (виведення на територію Росії) або ж перекидання в інші райони на Донбасі. Будемо сподіватися на перше. У будь-якому випадку, ми відстежуємо ситуацію", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі під час проведення антитерористичної операції українські спецслужби встановили джерела фінансування сепаратистських мітингів, і по ним вже готуються завдати удару.
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