На території Донбасу зменшилась чисельність російського спецназу - Тимчук

Про це керівник "Інформаційного опору" написав на своїй сторінці в Facebook.

"В даний момент ми не можемо сказати, чи йдеться про їх ексфильтрацію (виведення на територію Росії) або ж перекидання в інші райони на Донбасі. Будемо сподіватися на перше. У будь-якому випадку, ми відстежуємо ситуацію", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі під час проведення антитерористичної операції українські спецслужби встановили джерела фінансування сепаратистських мітингів, і по ним вже готуються завдати удару.