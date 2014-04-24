Біля Слов'янська зловмисники обстріляли два вертольоти Нацгвардії
11:13, 24 квітня 2014Політика
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Учора, 23 квітня, о 18.30 два вертольоти військової частини Національної гвардії України виконували завдання з патрулювання повітряного простору навколо міста Слов’янськ Донецької області.
Біля Слов'янська зловмисники обстріляли вертольоти Нацгвардії / Фото: Міноборони
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, в районі населеного пункту Райолександрівка вертольоти були обстріляні невідомими особами.
У результаті інциденту бойові машини отримали незначні пошкодження, після чого благополучно здійснили посадку. При цьому склад екіпажів не постраждав.
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