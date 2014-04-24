Біля Слов'янська зловмисники обстріляли два вертольоти Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, в районі населеного пункту Райолександрівка вертольоти були обстріляні невідомими особами.

У результаті інциденту бойові машини отримали незначні пошкодження, після чого благополучно здійснили посадку. При цьому склад екіпажів не постраждав.