Біля Слов'янська зловмисники обстріляли два вертольоти Нацгвардії

11:13, 24 квітня 2014
Політика
1 0

Учора, 23 квітня, о 18.30 два вертольоти військової частини Національної гвардії України виконували завдання з патрулювання повітряного простору навколо міста Слов’янськ Донецької області.

Минобороны

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, в районі населеного пункту Райолександрівка вертольоти були обстріляні невідомими особами.

У результаті інциденту бойові машини отримали незначні пошкодження, після чого благополучно здійснили посадку. При цьому склад екіпажів не постраждав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter