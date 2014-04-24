На Донбасі помітили озброєного гвинтівкою підлітка (фото) - ЗМІ

11:53, 24 квітня 2014
Політика
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На Донбасі журналісти помітили озброєного гвинтівкою підлітка.

Фото: Новости Донбасса

Журналісти Новин Донбасу біля блокпосту у Слов'янську побачили підлітка, одягненого в камуфляжну куртку. В руках у нього була гвинтівка.

"Хлопцеві в зеленій камуфляжній куртці з гвинтівкою на вигляд років 14", - написали журналісти у Твіттері. 

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