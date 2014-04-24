На Донбасі помітили озброєного гвинтівкою підлітка (фото) - ЗМІ
11:53, 24 квітня 2014Політика
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На Донбасі журналісти помітили озброєного гвинтівкою підлітка.
На Донбасі журналісти помітили збройного гвинтівкою підлітка./ Фото: Новини Донбасу
Журналісти Новин Донбасу біля блокпосту у Слов'янську побачили підлітка, одягненого в камуфляжну куртку. В руках у нього була гвинтівка.
"Хлопцеві в зеленій камуфляжній куртці з гвинтівкою на вигляд років 14", - написали журналісти у Твіттері.
Хлопцеві в зеленій камуфляжній куртці з гвинтівкою на вигляд років 14. pic.twitter.com/x7Kba0OXdl
- Новини Донбасу (@novostidnua) April 24, 2014
Слов'янський пост.Выбежали люди зі зброєю,машини все розгортаються. pic.twitter.com/dSfqQoeTi2
- Новини Донбасу (@novostidnua) April 24, 2014
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