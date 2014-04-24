На Донбасі помітили озброєного гвинтівкою підлітка (фото) - ЗМІ

Журналісти Новин Донбасу біля блокпосту у Слов'янську побачили підлітка, одягненого в камуфляжну куртку. В руках у нього була гвинтівка.

"Хлопцеві в зеленій камуфляжній куртці з гвинтівкою на вигляд років 14", - написали журналісти у Твіттері.

Хлопцеві в зеленій камуфляжній куртці з гвинтівкою на вигляд років 14. pic.twitter.com/x7Kba0OXdl - Новини Донбасу (@novostidnua) April 24, 2014