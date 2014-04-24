Невідомі обстріляли сепаратистів у Слов'янську

Про це повідомляє сайт міста Слов'янська - Slavgorod з посиланням на представників проросійських сил Донбасу.

Відзначається, що за попередніми даними загинуло 2 людини, також є кілька поранених. За словами сепаратистів, невідомі вели стрілянину по блокпосту з лісосмуги.

"Хвилин 40 тому на автодорозі у напрямку від Слов'янська на Святогірськ була виявлена група озброєних людей. З блокпоста "Комбікормовий" туди висунулася мобільна група. Однак з лісосмуги по ним відкрили вогонь. За нашими даними, одна людина отримала поранення, ще двох вбито", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що в даний момент представники сепаратистів шукають нападників у лісосмузі.

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора о 18.30 два гелікоптери військової частини Національної гвардії України виконували завдання з патрулювання повітряного простору навколо міста Слов'янськ Донецької області і були обстріляні сепаратистськими угрупованнями.