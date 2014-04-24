Сепаратисти продовжують утримувати в полоні журналіста з Коломиї

Про це повідомила дружина журналіста, передає івано-франсковский сайт "Вікна".

"Як мені повідомили на "гарячій лінії СБУ", вони - у Слов'янську, в будинку політичних. Там чеченці збирають людей для зриву виборів. Також сказали, що їх годують", - сказала вона.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Євген Гапич зник 23 квітня. Останній раз він виходив на зв'язок у вівторок, 22 квітня, близько 10-ї години і передав новини з Артемівська.